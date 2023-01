हर घंटे में इतने करोड़ कमाते हैं एआर रहमान, आंकड़ा सुन चौंक जाएंगे आप

एआर रहमान एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को एक ऊंचे मुकाम पर ले गया और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। रहमान को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर से नवाजा जा चुका है। आज रहमान दुनिया के सबसे अधिक पैसे कमाने वाले सिंगर में शुमार हो चुके हैं।

A.R. Rahman Salary, Net Worth, How much does he charge per song?