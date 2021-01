रवीना टंडन, अमृता राव सहित 130 डोनर्स की मदद से तीरअंदाज अर्जुन को मिले धनुष बाण

मुंबई। रवीना टंडन ( Raveena Tandon ) , अमृता राव ( Amrita Rao ) और उनके पति अनमोल ( Anmol ) सहित बॉलीवुड के कई सितारे जयपुर स्थित राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज अर्जुन यादव ( Archer Arjun Yadav ) के समर्थन में धन जुटाने के लिए आगे आए हैं, जिन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए सही उपकरण की आवश्यकता थी।

पिता हैं प्लंबर

26 वर्षीय अर्जुन यादव के पिता एक प्लंबर हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान काफी खराब समय देखा। इस वजह से वह अपने सपने से दूर होने लगे थे, लेकिन इंस्टाग्राम के माध्यम से वह अनमोल तक पहुंचे। बाद में अनमोल ने उनके लिए ऑनलाइन फंड राइज की पहल की, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया।

So Proud of you Anmol..& ALL Generous hearts who contributed in getting Arjun his Bow & Arrow 🏹#HappyRepublicDay Truly #JaiHind https://t.co/YAzOC6QgLJ