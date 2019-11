भाजपा को लेकर रजनीकांत ने दिया बड़ा बयान, कहा- मुझे भगवा रंग में रंगने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन...

नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता रजनीकांत अक्सर अपने बयानों के चलते खबरों में बने रहते हैं। हाल ही में सुपरस्टार ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद हर तरफ उन्हीं की बात हो रही है।रजनीकांत ने कहा है कि उन्हें कई बार भगवा रंग में रंगने के कोशिश की गई, लेकिन वह इस जाल में नहीं फंसे।

दरअसल, लंबे समय से चर्चा थी कि रजनीकांत जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं. लेकिन रजनीकांत की इस बयान से साफ है कि उनका भाजपा में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है।रजनीकांत ने कहा ‘मुझे भगवा रंग में रंगने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, मगर इसमें मैं फंसने वाला नहीं हूं।

Rajinikanth: Making Thiruvalluvar wear a saffron stole is BJP's agenda. I think all these issues are blown out of proportion. There are issues which are of greater importance which need to be discussed. I think this is a silly issue. https://t.co/yNkNi9h95i pic.twitter.com/dtexhdLHcu