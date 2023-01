BBC Documentary Controversy: BJP ही नहीं बल्कि पूर्व में कांग्रेस भी कर चुकी है इन फिल्मों और किताबों को बैन

BBC Documentary Controversy : ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर BBC की डॉक्यूमेंट्री विवादों के घेरे में है। बीबीसी की डाक्यूमेंट्री 'India: The Modi Question' को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। इसमें 2002 में गुजरात में हुए दंगों में पीएम मोदी की भूमिका होने का दावा किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब BBC पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले भी भारत सरकार BBC द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्री को लेकर उसे प्रतिबंधित कर चुकी है।

BBC Documentary Controversy : Not only BJP but Congress has also banned release of these films and books