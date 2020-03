चल बसे ' गब्बर सिंह ’ के भाई, दोनों भाइयों की मौत की वजह एक ही रही

नई दिल्ली। फिल्म शोले में गब्बर का किरदार निभाने वाले दिवंगत अमजद खान ( Amjad Khan ) के भाई इम्तियाज खान ( Imtiaz Khan ) का मुंबई में निधन हो गया है। 77 साल के इम्तियाज को सोमवार शाम हार्ट अटैक आने से उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की खबर की पुष्टि करते हुए ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ( Atul Mohan ) ने एक ट्वीट किया। उन्होंने इम्तियाज की तस्वीर को शेयर कर इमोशनल संदेश लिखा है- दिग्गज अभिनेता और दिंवगत अमजद खान के भाई गुजराती स्टेज-फिल्म,टीवी और कृतिका देसाई के पति, हिंदी फिल्म सिनेमाजगत के एक्टर इम्तियाज खान का निधन हो गया है। वो यादों की बारात,दयावान,जैसी फिल्मों में नज़र आए। उनके परिवार के साथ हमारी प्रार्थना है। बता दें इम्तियाज एक एक्टर और डायरेक्टर थे।

#SadNews Hindi Film Actor #ImtiazKhan, Son of Veteran Actor Jayant, brother of late #AmjadKhan and husband of Gujarati Stage - Film and TV Actress Krutika Desai passed away today. He was seen in films like #YaadonKiBaaraat #Dharmatma #Dayavan. Our prayers with the family. pic.twitter.com/WmbkTS6NKK