स्वास्थ्यकर्मियों-पुलिस पर पथराव, बॉलीवुड से आया ऐसा रिएक्शन, हेमा ने बताया शर्मनाक तो जावेद अख्तर बोले-एकजुट होकर...

बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इंदौर, हैदराबाद और अहमदाबाद सहित देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सकों और पुलिस कर्मियों पर इन दिनों हुए हमले व पथराव की घटना की निंदा की।

अभिनेता ऋषि कपूर ने इस मुश्किल घड़ी में सभी से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने लिखा, किसी भी सामाजिक स्थिति व विश्वास से ताल्लुक रखने वाले सभी भाई-बहनों से एक अपील है। कृपया हिंसा, पत्थर फेंकने या भड़कावे का सहारा न लें। डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस इत्यादि अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी जान बचा रहे हैं। हमें साथ में मिलकर कोरोना वायरस के इस जंग को जीतना होगा। जय हिंद!'

In the midst of the entire country’s appreciation of the sacrifices of doctors, health workers & paramedics comes the news of unwarranted attacks on them in Indore by ungrateful miscreants. How could a mob attack ppl who are risking their own lives to save ours? Sad! Shameful!

दुखद और शर्मनाक

इस भयावह घटना की निंदा करते हुए हेमा मालिनी ने ट्वीट किया,'चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों व पैरामेडिक्स के बलिदानों की पूरे देश में हो रही सराहनाओं के बीच इंदौर में अकृतज्ञ हमलावरों द्वारा उन पर गैरकानूनी हमले की खबर आई है। एक भीड़ ऐसे लोग पर किस तरह से हमला कर सकती है, जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? दुखद और शर्मनाक!'

I strongly condemn those who have thrown stones on the doctors in Indore and hope that Indore police will not to show any leniency to them n I request others to CO-operate with the doctors Police n administration every where . The whole nation should be united to fight Korona