देश में 21 दिन के पूर्ण लॉकडाउन पर बॉलीवुड सेलेब्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसे रोकेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए यह जरूरी हो गया है। पीएम मोदी के इस फैसले को बॉलीवुड हस्तियों ने सही बताते हुए उनका सपोर्ट किया है।

अमिताभ ने बताया जीवनदायी

महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोगों कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। 21 दिन के लॉकडाउन का भी उन्होंने समर्थन किया और इसे जीवनदायी बताया है। उन्होंने ट्विटर एक कविता पोस्ट की। 'हाथ हैं जोड़ते विनम्रता से आज हम,

सुनें आदेश प्रधान का, सदा तुम और हम।

ये बंदिश जो लगी है,जीवदायी बनेगी,

21 दिनों का संकल्प निश्चित कोरोना दफनाएगी।'

दिलीप कुमार बोले—पहले कुछ फासला

दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने पीएम मोदी के फैसले का समर्थन करते हुए ट्वीट किया,'दवा भी, दुआ भी, पहले कुछ फासला भी, वो करीम है रहीम है, और वही मुश्किल कुशा भी। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि घर पर रहें। लॉकडाउन का पालन करें। भगवान आप सभी का भला करें।'

ऋषि कपूर—इसको भी देख लेंगे

एक्टर ऋषि कपूर ने लिखा-इस दौरान हम एक-दूसरे को एंटरटेन करते रहेंगे। ना चिंता करें। ना फ़िक्र करें। इसको भी देख लेंगे। पीएमजी आप चिंता ना करें। हम आपके साथ हैं।

One for all, all for one. Let us do what we have to do. We have no option. We will all keep one another busy and entertained for the coming time. No worries. No panic. Sala isko bhi dekh lenge. PM ji don’t worry we are with you! Jai Hind.