अनुपम खेर: कुछ लोगों को गुस्सा आएगा फिर भी ऐसा करूंगा, लोग बोले- बीवी के लिए किया गया हर जुर्म माफ है

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का खुलकर समर्थन करने वाले बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर अमरीकी टीवी सीरीज 'न्यू एम्सटर्डम' करके वापस इंडिया आ गए हैं। आते ही अभिनेता ने पीएम मोदी और अक्षय कुमार के इंटरव्यू की जमकर प्रशंसा की। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से एक घोषणा की है।

अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक पोस्ट की है जिसें उन्होंने लिखा है, प्रिय मित्रों! अगले कुछ हफ्तों तक मेरी पोस्ट्स किरण खेर के चुनाव प्रचार के बारे में होगी। मुझे पता है कि इससे कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन मैं फिर भी ऐसा करूंगा। इसलिए एक बार फिर....... बिल्कुल सही।'

Dear Friends!! In the next few weeks lots of my posts will be about the election campaign of @KirronKherBJP. I know it can be annoying to some but I will be doing it in any case. So ek Baar phir........ Exactly. 🤓😎🇮🇳 #Chandigarh #ElectionTime #CasteYourVote pic.twitter.com/Y4jBDtozNH