इस हफ़्ते OTT पर एंटरटेनमेंट का डोज होगा दोगुना, Brahmastra से लेकर PS-1 तक ये फिल्में होंगी रिलीज

अ+ अ- मुंबईPublished: Nov 02, 2022 02:15:49 pm Submitted by: Jyoti Singh

OTT Release This Week: इस वीक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट का डोज दोगुना होने वाला है। क्योंकि कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज OTT पर रिलीज हो रही हैं। यहां दी गई लिस्ट की मदद से जान लीजिए कि कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं।

OTT Release This Week: अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT) पर किसी अच्छे कंटेट की खोज में हैं तो ये सप्ताह आपके लिए एंटरटेनमेंट से भरा होने वाला है। क्योंकि नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेजन प्राइम (Amazon Prime), डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) जैसे तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस वीक कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इन फिल्मों की लिस्ट में साउथ के डायरेक्टर मणिरत्नम की ड्रीम फिल्म कही जाने वाली सुपरहिट फिल्म पोन्नियन सेल्वन-1 (PS-1) और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली बॉलीवुड फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट वन’ (Brahmastra Part One) भी शामिल है। ऐसे में एंटरटेनमेंट का डोज कितना ज्यादा डबल होने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल के जरिए आप रिलीज हो रहीं फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट देखकर जान लीजिए कि इस वीक कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। तो आइए लिस्ट पर डालते हैं एक नजर...

ब्रह्मास्त्र (Brahmastra), 4 नवंबर - डिज्नी प्लस हॉटस्टार पोन्नियिन सेल्वन 1 (PS 1) ,अमेजन प्राइम - 4 नवंबर द घोस्ट (The Ghost), 2 नवंबर - नेटफ्लिक्स एलेसिन हओबा: द किंग्स हॉर्समैन (Elesin Oba: The King's Horseman), नेटफ्लिक्स - 4 नवंबर पोन्नियिन सेल्वन 1 (PS 1) ,अमेजन प्राइम - 4 नवंबर एनोला होम्स (Enola Homes), नेटफ्लिक्स - 4 नवंबर बुलेट ट्रेन (Bullet Train), नेटफ्लिक्स - 5 नवंबर