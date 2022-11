Hansika Motwani ने गर्ल गैंग के साथ की बैचलर पार्टी, ग्रीस में एन्जॉय करती दिखीं एक्ट्रेस

हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) ने अपने फैंस के साथ बैचलर पार्टी की कुछ झलकियां शेयर की हैं। इस वीडियो क्लिप में वे सिल्क की ड्रेस पहने और कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ी होने से हुई हैं। उन्होंने अपने बालों को एक तरफ घुमाकर अपनी ड्रेस के पीछे लिखे 'दुल्हन' शब्द को दिखाया। क्लिप में ब्राइड्समेड्स की झलक उनके कस्टमाइज्ड ड्रेस रोब पहने हुए भी दिखाई दे रही हैं। वहीं वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्लौरी का गाना 'दिन शगना दा' बज रहा है। वीडियो पर 'बेस्ट बैचलरेट एवर' भी दिखाई दिया।

वहीं हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, 'अब तक का सबसे अच्छा बैचलरेट (घूंघट, अंगूठी, चमक और पॉपिंग कॉर्क इमोजी के साथ बोतल वाली औरत)। #blessed with the #best (रेड हार्ट इमोजी)।' पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए उनकी दोस्त तन्वी शाह ने लिखा, 'क्या हम वापस जा सकते हैं?' हंसिका ने जवाब दिया, 'मैं कैसे कह सकती हूं।' सरिया ने लिखा, 'अब तक का सबसे अच्छा !!!!!'