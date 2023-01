जैकलीन-नोरा के अलावा इस एक्ट्रेस का भी दीवाना था सुकेश चंद्रशेखर, जेल में किया था शादी के लिए प्रपोज

Chahatt Khanna : ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही का नाम आ चुका है। इसी बीच अब टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने सुकेश को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

