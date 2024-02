K. Shivaram passes away: फिल्म इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर, हार्ट अटैक से एक और दिग्गज एक्टर का निधन

मुंबईPublished: Feb 29, 2024 08:27:23 pm Submitted by: Saurabh Mall

Actor K.Shivaram: फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। मशहूर कन्नड़ अभिनेता के. शिवराम (K. Shivaram) नहीं रहे। आज 29 फरवरी 2024 को हार्ट अटैक के कारण 71 साल की उम्र में उनका निधन (K. Shivaram Death) हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। ऐसे में उनका इलाज नजदीकी ‘एचसीजी’ (HCG) अस्पताल में इलाज चल रहा था।