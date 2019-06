इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने की पाकिस्तानी क्रिकेटर की तारीफ, मचा ऐसा बवाल, किसी ने सोचा भी नहीं होगा

विश्व कप 2019 की शुरुआत हो चुकी हैं। पहले मच से पहले सभी टीमों के कप्तान क्वीन एलिजाबेथ से मिले थे। इस दौरान पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद को कुरता-पजामा पहनकर जाने के कारण बहुत ट्रोल किया गया था। क्योंकि बाकी सारी टीम के कप्तान सूट पहनकर मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मुलाकात के लिए सरफराज ने पारंपरिक कपड़ों को अपनाया। जैसे ही उनकी यह तस्वीर सामने आई सोशल मीडिया पर देखते ही देखते जंगल में आग की तरह वायरल हो गई। तुरंत लोगों ने सरफराज पर टिप्पणीयां करना शुरू कर दिया। जबकि कई लोग उनकी तारीफ भी करते नजर आए और उन्हीं लोगों में शामिल हैं भारतीय अभिनेत्री गौहर खान और सोना महोपात्रा। मशहूर लेखक तारेक फतेह जो खुद को पाकिस्तान में जन्मे भारतीय कहते हैं, उन्होंने भी तसवीरें डाल कर सरफराज का बहुत मजाक बनाया था।

!He is representing his culture, n looking v handsome in that! Every human being has the right to wear what he does ,with dignity n pride!But I guess u wouldn’t know anything about belonging or representing ,as u have identity crisis urself ! #hateSpreadingMachine 🤬 https://t.co/pWDZJk9Qlf