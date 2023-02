हंसिका मोटवानी की मां ने जल्दी बड़ा दिखने के लिए दिए थे हार्मोनल इंजेक्शन! एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Hansika Motwani Opens Up On Rumours: टीवी सीरियल 'शाका लाका बूम बूम' और फिर फिल्म 'कोई मिल गया' में नजर आईं हंसिका मोटवानी के जल्दी बड़े होने को लेकर कई कयास लगाए गए थे। कई लोगों ने उनकी माँ पर हार्मोनल इंजेक्शन देने का आरोप भी लगाया। अब उन्होंने इन पुरानी अफवाहों का खुलासा करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है।

Hansika Motwani Opens Up On rumours that her mother gave her hormonal injections to grow up as a woman