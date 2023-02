हार्दिक-नताशा से पहले इन सितारों ने वैलेंटाइन डे को बनाया था वेडिंग डे

Valentine's Day: वेलेंटाइन्स डे हर किसी के जीवन में खास होता है। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए कई योजनाएं बनाते हैं। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस नताशा स्टानकोविक इस दिन को खास बनाने के लिए शादी रच रहे हैं। मगर यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी ने इस खास दिन को वेडिंग डे बनाया है।

Before Hardik Pandya-Natasa Stankovic, these stars also get married on Valentine's Day