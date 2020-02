Holi Songs 2020: इन टॅाप 10 हिन्दी गानों के साथ होली को बनाइये और भी रंगीन

रंग व उमंग का त्योहार होली ( Holi 2020 ) के नजदीक आते ही हर जगह उल्लाह का माहौल हो जाता है। घरों में तरह-तरह के पकवान बनने शुरू होते है, तो वहीं रंग-गुलाल और रंगबिरंगे पिचकारियों से बाजार भरा-भरा नजर आने लगता है। होली का त्योहार ( Festival of Colours ) बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है, यह रंगों से रंगने और झूमने-नाचने का दिन होता है। बिना नाच गानों के तो होली का त्योहार फीका-फीका लगता है, इसलिए लोग पहले से ही गानों की लिस्ट तैयार रखते है। होली कब है ? ( When is Holi 2020 ) यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अब हम आपको ऐसे ही होली के टाॅप 10 हिन्दी गानाें ( Holi Songs 2020 ) के बारे में बताएंगे, जो आपकी होली को और भी रंगीन बना देंगे।

इस बार 9 मार्च यानी सोमवार को होली का पर्व मनाया जाएगा। इसके अगले दिन 10 मार्च को धुलंडी ( Dhulandi 2020 ) मनाई जाएगी, जिसमें डीजे की धुन के बीच नाचते-गाते लोग अलग-अलग प्रकार के रंगों से होली खेलेंगे।

होली के टाॅप 10 हिन्दी गाने ( Top 10 Holi Songs 2020 )

01. कमरिया हिला रही है ( Kamariya Hila Rahi Hai )

02. जय जय शिवशंकर ( Jai Jai Shivshankar )

03. रंगाें की बारिश ( Rangon Ki Barish )

04. उफ़ ये होली हाय ये होली ( Do Me A Favour Lets Play Holi )

05. होरी खेले रघुवीरा ( Hori Khele Raghuveera )

06. बाजा बाजा बाजा ढोल बजा ( Bajaa Bajaa Dhol Bajaa )

07. आज न छोड़ेंगे ( Aaj Na Chhodenge )

08. होली के दिन दिल खिल जाते हैं ( Holi Ke Din Dil Khil Jate Hain )

09. होली रे होली ( Holi Re Holi )

10. हो रंग बरसे भीगे चुनरवाली रंग बरसे ( Rang Barse )