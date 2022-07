Salman Khan ने Sylvester Stallone के लिए किया था ये काम, हॉलीवुड स्टार ने ऐसे उतारा था एहसान

हॉलीवुड एक्ट सिल्वेस्टर स्टेलोन के दिवाने सिर्फ उनके देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हैं। दुनियाभर में उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। ये 2009 में आई बॉलीवुड फिल्म ‘कमबख्त इश्क’में भी नजर आए थे। हालांकि इन्होंने फिल्म में कैमियो किया था। इस फिल्म में लीड रोल में अक्षय कुमार और करीना कपूर थे। हालांकि इसके बाद वो किसी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आए।

भले ही ये ज्यादा फिल्मों में नहीं दिखें हो लेकिन बॉलीवुड से इनका गहरा संबंध है। कुछ अभिनेताओं के साथ से खास बॉन्ड शेयर करते हैं, जिसकी बानगी साल 2018 में आई सलमाल खान की फिल्म ‘रेस 3’ के दौरान नजर आई। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भाईजान की फिल्म को प्रमोट किया था, लेकिन इस दौरान उनसे बड़ी गलती हो गई।

hollywood star sylvester stallone did not know salman khan