House Of The Dragon Season 2 का ट्रेलर आज होगा रिलीज, जानें कब और कहां देख सकेंगे सीरीज?

मुंबईPublished: Mar 21, 2024 12:43:10 pm Submitted by: Gausiya Bano

House Of The Dragon Season 2 Trailer: हॉलीवुड मूवी ‘हाउस ऑफ ड्रैगन’ के फैंस दीवाने हैं। अब हाउस ऑफ ड्रैगन का दूसरा सीजन आने वाला है। मेकर्स ने हाल ही में सीजन 2 के 2 पोस्टर रिलीज किए हैं और अब इसके ट्रेलर और रिलीज डेट की बारी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं।

‘HOUSE OF DRAGON’ SEASON 2 TRAILER

House Of The Dragon Season 2 Trailer: हाल ही में मच अवेटेड ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ (Game of Thrones) के प्रीक्वल सीरीज ‘हाउस ऑफ ड्रैगन’ के दूसरे सीजन के 2 पोस्टर शेयर किया गया है। इन पोस्टर में टीम ग्रीन और टीम ब्लैक के बीच लड़ाई को छेड़ते हुए देखा गया है। पोस्टर देखने के बाद फैंस इसके दूसरे सीजन के लिए काफी एक्साइटेड हैं।