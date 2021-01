मुंबई। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan ) ने 10 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनके प्रशंसकों ने स्टार व उनके मानवीय कार्यों के लिए खास अंदाज में एक विशेष ट्रिब्यूट दिया है। देश भर से ऋतिक के प्रशंसकों ने अभिनेता की तरह जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया।

यह भी पढ़ें : जाह्नवी कपूर का इस साल का पहला डांस वीडियो, करीना के गाने पर लचकाई कमर, चाचा-चाची ने कही ये बात

उत्तर भारत की सर्द सर्दियों में कंबल बांटने से ले कर, अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को स्टडी मटेरिअल मुहैया करवाना, वृक्षारोपण करना और फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने तक, ऋतिक के प्रशंसकों ने लोगों की मदद की। साथ ही फैंस ने अपने-अपने क्षेत्र में अभिनेता की फोटो लगा केक काटकर सेलिब्रेट किया। विभिन्न शहरों से ऋतिक के फैन क्लब्स ने कुछ इस तरह से उनके जन्मदिन का जश्न मनाया, देखें बानगी-

We Distributed Masks and Study Materials to children from a village in Khurdha, Odisha.

We will be sponsoring study materials and tech support to them for next one year #HappyBirthdayHrithikRoshan

HBD SUPERSTAR HRITHIK#HrfcOdisha #OdishaHrithikians pic.twitter.com/f62uiJ0CDG