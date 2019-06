तबियत नाजुक होने की खबर को लेकर मीडिया हाउस पर भड़की ऋतिक की बहन, बताई असली सच्चाई

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन अपनी बहन सुनैना रोशन को बहुत प्यार करते हैं। उनकी बहन को लेकर एक खबर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी बहन की तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। हालत इतनी खराब है कि सुनैना के लिए आने वाले 24 घंटे बेहद जोखिम भरे हैं। वह पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनैना को अलग 24 घंटों के लिए कड़ी निगरानी में रखा गया है। अब इस खबर पर सुनैना ने ट्वीट करते हुए उस मीडिया हाउस को लताड़ लगाई है। सुनैना ने ट्वीट करते हुए बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने दोस्तों के साथ घूमने पार्टी कर रही हैं।

Surprised to read about me being critical in hospital. Hello Times of India. I am out with friends and partying! Pls get your facts right.