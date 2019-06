'संबंध के दौरान संतुष्टि मिलने का झूठा नाटक ना करें', स्वरा भास्कर सहित कई बॉलीवुड स्टार्स मुहिम में हुए शामिल

सोशल मीडिया पर टाइम टू टाइम नया कैंपेन सामने आता है। हाल में फेक ऑर्गैजम पर सोशल मीडिया पर #IFakedItToo ट्रेंड करने लगा। यह मुहिम एक कॉन्डम ब्रैंड ने शुरू की है। इस ब्रेंड ने ट्वीट करते हुए लिखा,'भारत में 70 पर्सेंट से ज्यादा महिलाएं हर बार सेक्स के दौरान ऑर्गैजम फील नहीं करती हैं।' ( Nearly 70% Women In India Don't Orgasm Every Time During Sex. )

ब्रैंड के ट्वीटर अकाउंट से कई सितारों ने अपनी वीडियो शेयर की फेक ऑर्गैजम पर बात करने की अपील की। इन सेलिब्रिटीज में स्वरा भास्कर से लेकर पूजा बेदी, अपार शक्ति खुराना और करन कुद्रां शामिल हैं। ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर उन्होंने भी सेक्स के दौरान फेक ऑर्गैजम का नाटक किया है तो अपनी स्टोरीज शेयर करें।

. @ReallySwara, we hear you, pleasure shouldn't be solo game especially in bed. Let's get your views rolling on #OrgasmInequality, guys. pic.twitter.com/GLqvydnXCI — Durex India (@DurexIndia) May 29, 2019

जहां स्वरा ने कहा, भारत में पहले ही सामाजिक और लैंगिग असमानता है और अब हम इस लिस्ट में 'ऑर्गैजम इनइक्वॉलिटी' को नहीं जोड़ सकते हैं। वहीं पूजा बेदी का कहना है कि 1 जून को दोपहर 1 बजे वह ट्विटर पर इस मुद्दे पर लाइव होंगी और लोगों के सवालों का जवाब देंगी।

. @poojabeditweets is taking over the pleasure reins of Durex India on 1st June at 1 pm on our twitter. Girls, if you've faked it and you know it, tell us your fake orgasm stories using #IFakedItToo. Get ready to put an end to Fake Orgasms. pic.twitter.com/QyD43Gxc6A — Durex India (@DurexIndia) May 30, 2019

That's right @kkundrra. We've avoided this issue long enough. It's high time we addressed Fake Orgasms. Girls, if you've ever faked it, simply comment with #IFakedItToo. pic.twitter.com/9SizRJ42rA — Durex India (@DurexIndia) May 30, 2019