एसएस राजामौली से प्रभावित हुए 'अवतार' के निर्देशक जेम्स कैमरून, साथ में करना चाहते हैं काम

'टाइटैनिक' और 'अवतार' जैसी हिट फिल्मों के निर्देशक जेम्स कैमरून फिल्म 'आरआरआर' के निर्देशक एस एस राजामौली के काम से बहुत प्रभावित हुए हैं। वह उनसे इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने राजामौली को सहयोग करने का इनविटेशन तक दे दिया है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के दौरान दोनों निर्देशकों की मुलाकात की एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

James Cameron Offers To Work With SS Rajamouli: 'If you ever want to make a movie over here, let's talk'