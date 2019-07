'पतंजलि' का मजाक उडाकर बुरे फंसे जावेद जाफरी, लोगों ने सुनाई खूब खरी-खोटी, एक ने तो कह डाली ऐसी बात...

बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) इन दिनों अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में छाए हैं। जावेद जाफरी ने हाल ही में पतंजलि के नमक से जुड़ा एक चुटकुला सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन यूजर्स को यह पसंद नहीं आया। फिर क्या था अभिनेता की नॉलेज को लेकर कई प्रकार के सवाल करने लग गए।

दरअसल, जावेद जाफरी ने अपने ट्विटर पर शेयर हुए लिखा था, 'पतंजलि नमक का पैकेट कहता है कि ये बना है 2500 साल पुरानी हिमालय की चट्टान से और इसकी एक्सपायरी 2019 में ही है. हे भगवान, बाबा बिल्कुल सही समय पर इसे खोद लाए, नहीं तो हिमालय पर ही यह एक्सपायर हो जाता।'

Received this from a friend :



patanjali Namak Ka Packet Kehta Hai Ki

"Yeh Bana Hai 2500 Hazaar Saal Puraani Himalaya Ki Chattaan Sey."

Aur Expiry Hai 2019 Mein.



By God !! Baba Bilkul Time Pey Khod Laaye, Nahi Toh Himalaya Par Hi Expire Ho Jaata !!!🤣