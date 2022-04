'कच्चा बादाम' सिंगर Bhuban Badyakar ने कहा, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, ज्यादा पैसा देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था

कच्चा बादाम गाने वाले सिंगर भुबन बड्याकर (Bhuban Badyakar) ने बीते दिन पहले कहा था कि वह एक सेलिब्रिटी हैं और उनका दिमाग यू मूंगफली बेचना उन पर शोभा नहीं देता हैं। इसलिए वह अब ये काम नहीं करेंगे। हालांकि अब उन्होने अपना स्टेटमेंट बदल लिया हैं।

कच्चा बादाम गाने वाले सिंगर भुबन बड्याकर (Bhuban Badyakar) को पॉपुलैरिटी और पैसा मिलने के बाद भुबन की चाल ढाल पूरे तरीके से बदल गई हैं। जिसके बाद कच्चा बादाम गाने वाले सिंगर भुबन बड्याकर को फैंस ने निशाने पर ले लिया। अब लगता है भुबन की अक्ल ठिकाने आ गई है और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि पॉपुलैरिटी मिलने से उनका दिमाग फिर गया था।

