नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगन रनौत (Kangana Ranaut) हर मुद्दे पर पर बेबाकी से बोलती है। उनके तीखे अंदाज की वजह से ही हर कोई उनका फैन है। सुशांत (sushanth death case) के मामले में भी कंगना ने लगातार फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को निशाना साधा है। अभी हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं। कंगना की माने तो लगभग 99 प्रतिशत बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है।

ड्रग्स के आरोप के बाद 90 दशक की एक्ट्रेस रवीना टंडन (Actress Raveena Tandon) ने कंगना रनौत पर बिना नाम लिए हमला बोला है। उन्होंने Mahesh Jethmalani के ट्वीट को साझा करते हुए लिखा कि ‘कुछ खराब सेब पूरी बास्किट को खराब नहीं करते हैं। देखा जाए तो 99 प्रतिशत जज, पॉलिटीशियन, बाबूज, पुलिस वाले और ऑफीशियल्स भ्रष्ट हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ये स्टेटमेंट सभी के लिए है।

Hey I specifically mentioned most high profile parties and inner circle of hugely successful stars, I have no doubt that people like you have never been invited to those parties cos these drugs are expensive, 99% superstars have been exposed to hard drugs and I guarantee this.