कन्नड़ फिल्म 'लॉ' का प्रीमियर अब 17 जुलाई, रागिनी चंद्रन दिखेंगी नंदिनी के किरदार में

मुंबई। कन्नड़ फिल्म 'लॉ' का प्रीमियर अब अगले महीने 17 जुलाई को किया जाएगा। ये अमेज़ॅन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली पहली कन्नड़ भाषा की फिल्म होगी।

