बॉलीवुड में #MeToo को इस एक्टर ने बताया ड्रामा, भड़के लोगों ने लगाई क्लास

अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (kamal r khan) (केआरके) (krk) एक बार चर्चा में हैं। कमाल हर एक मुद्दे पर अपनी राय सोशल मीडिया पर रखते हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने वाले कमाल ने इस बार #MeToo पर अपनी बात रखी है। उन्होंने ट्वीट करके #MeToo को बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामा बताया है।

कमाल खान ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, '#MeToo बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा ड्रामा है, यह साजिद खान और नाना पाटेकर जैसे फ्लॉप लोगों के खिलाफ है। #MeToo के आरोपी #लव रंजन के साथ रणबीर कपूर और दीपिका दापुकोण जैसे बड़े सितारे काम कर रहे हैं! कल को कोई भी स्टार #Metoo के आरोपी राजू हिरानी के साथ भी काम करेगा।

#MeToo is the biggest drama ever happened in the Bollywood n it’s only against flop ppl like Sajid Khan and Nana Patekar. Big stars like #Ranbirkapoor and @deepikapadukone are working with #MeToo accused #LuvRanjan! Any star will jump to work with #Metoo accused Raju Hirani also.