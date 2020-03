इस एक्टर ने सनी लियोन के बारे में कही ऐसी बात, लॉकडाउन में रोज कमा रही लाखों रुपए....

मुंबई। कोरोना के चलते देशभर में लॉकडाउन है। सब लोग घरों में कैद हैं और अलग-अलग तरीकों से टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे में एक बॉलीवुड एक्टर ने अजीब बात कह डाली है। उन्होंने सनी लियोन के बारे में कहा है कि इस महामारी के लिए सनी खूब पैसे कमा रही है।

एक्टर कमाल आर खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इसमें वह कह रहे हैं,' इस महामारी के टाइम में सनी लियोन के मजे हैं। वह लाखों रुपए रोज कमा रही है। हर कोई उनकी वेबसाइट पर पोर्न फिल्में देख रहे हैं और मेंबर बनने के पैसे दे रहे हैं।'

Iss Mahamari Ke time Main #SunnyLeone Ke Maze Hain. She is earning millions of rupees per day. Everyone is visiting her website to watch her porn films and paying for membership.