महान गायिका आशा भोंसले को 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार देने का ऐलान

नई दिल्ली। महान गायिका आशा भोसले ( Legendary singer Asha Bhosle ) को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 ( Maharashtra Bhushan award 2020 ) से सम्मानित किया जाएगा। यह फैसला आज यानी गुरुवार को हुई पुरस्कार समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के कार्यालय से किए ट्वीट में कहा गया कि देश की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को साल 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

Legendary singer Asha Bhosle to be conferred upon Maharashtra Bhushan award 2020. Decision taken in a meeting of the award committee today. The meeting was chaired by CM Uddhav Thackeray.



