धोनी ने रखा एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम, अपनी पहली फिल्म का मोशन पोस्टर किया रिलीज

हाल ही में क्रिकेट के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने मनोरंजन की दुनिया में कदम रखते हुए बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है। एमएस धोनी के प्रोडक्शन हाउस ने शुक्रवार को अपने पहले प्रोजेक्ट का पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के जरिए धोनी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म का टाइटल सामने लाया गया है।

