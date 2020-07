Vikas Dubey पर बनने जा रही फिल्म में एक्टर Manoj Bajpayee निभाएंगे गैंगस्टर का रोल! सामने आया रिएक्शन

नई दिल्ली। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। यूपी के कानपुर ( UP Kanpur Case ) में पिछले हफ्ते 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या ( vikas dubey killed 8 cops ) करके फरार आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) को बीते दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल (Caught in Mahakal in Ujjain district of Madhya Pradesh ) के दर्शन के दौरान गिरफ्तार किया था। वहीं आज सुबह खबर आई की विकास दुबे पुलिस के एनकाउंटर (Encounter) में मारा गया।

इसे पूरे मामले पर पुलिस ( Police Statement on vikas dubey encounter ) का कहना है कि 'उज्जैन से कानपुर ( Ujjain to Kanpur ) ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट ( They had car accident ) हुआ । गाड़ी पलट गई और पुलिस का हथियार छीन विकास दुबे भागने लगा। ऐसे में यूपी एसटीएफ को उसका एनकाउंटर ( Up STF Encounter Vikas Dubey ) करना पड़ा। इस पूरी घटना पर एक के बाद लोगों के रिएक्शन ( People Rection on vikas encounter ) सामने आ रहे हैं। इस बीच 'भोंसले' ( Bhonsle ) फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप कपूर ( Sandiip Kapur tweet viral ) एक ट्वीट तेजी से वायरल होने लगा।

वेबसाइट E24बॉलीवुड के मुताबिक प्रोड्यूसर संदीप कपूर ( Producer Sandiip Kapur Tweet ) ने गैंगस्टर विकास दुबे ( Sandiip will made picture on Gangster Vikas Dubey ) को लेकर फिल्म बनाने की बात कही है। जिसमें संदीप कपूर का ट्वीट भी शामिल किया है। ट्वीट करते हुए संदीप लिखते हैं कि 'जो आज एनकाउंटर में हुआ वो बिल्कुल एक सिनेमैटिक और ड्रैमैटिक के जैसा है। कैसा रहेगा मनोज बाजपेयी अगर आप अगली फिल्म में विकास दुबे (Vikas Dubey) का किरदार निभाए? आप छा जाएंगे!' ट्वीट और विकास दुबे के रोल को निभाने की खबरों ( Viral Sandiip Kapur Tweet ) के वायरल होते ही अब एक्टर मनोज बाजपेयी ( Actor Manoj Bajpayee Reaction ) का इस पूरे मामले पर रिएक्शन सामने आया है। जिसमें उन्होंने इस खबर की पूरी सच्चाई बताई है।

अभिनेता मनोज बाजपेयी ( Manoj Bajpayee tweet ) ने कुछ समय पहले ही एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने गैंगस्टार विकास दुबे ( Gangster Vikas Dubey ) पर बनने जा रही फिल्म में रोल निभाने की खबरों को पूरी तरह से खारिज किया है। मनोज ने ट्वीट करते हुए कहा है 'कि यह खबर फेक यानी कि एक अफवाह ( Manoj's said its fake news ) है।' अब मनोज के इस रिएक्शन से तो यह साफ हो गया है कि वह गैंगस्टर विकास दुबे का किरदार नहीं ( He not played vikas dubey role ) निभाने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें मनोज बाजपेयी हिंदी सिनेमाजगत में एक वर्सेटाइल (Versatile Actor Manoj Bajpayee) अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं।

बात करें मनोज बाजपेयी की फिल्म भोंसले ( Bhonsle Movie ) की तो वह इस फिल्म में लीड रोल निभाते हुए नज़र आए। इस मूवी की कहानी है 'गणपत भोंसले' ( Ganpat Bhonsle ) पर आधारित है। जो मुंबई का एक रिटायर्ड पुलिसवाला ( Played Retired Policeman ) है। जब मुंबई से बाहर शहरों से आए लोगों को निकालने में लोकल राजनेता लगे होते हैं तब भोंसले की दोस्ती एक नार्थ इंडियन ( North Indian Girl ) लड़की और उसके भाई से होती है। ट्रेलर में भोंसले ( Bhonsle survive from serious disease ) को एक बड़ी बीमारी से जूझते हुए भी दिखाया गया है।