एक्ट्रेस को फाइव स्टार होटल ने परोसा कीड़े-मकोड़े वाला खाना, वीडियो दिखाएगा काली हकीकत

फाइव स्टार होटलों के महंगे खाने के पीछे कई बार कड़वी हकीकत भी छिपी होती है। बता दें कि पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस ने एक फाइव स्टार होटल में दो केले आॅर्डर किए थे, जिसकी एवज में उनसे 442 रुपए वसूले गए थे। अब पांच सितारा होटल से जुड़ा एक और चौकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, एक एक्ट्रेस के खाने में रेंगता हुआ कीड़ा आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हिंदी और साउथ फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा अहमदाबाद के एक लग्जरी होटल में ठहरी हुई हैं। यहां उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। जब उनको ब्रेकफास्ट सर्व किया गया तो वह दंग रह गई क्योंकी उसमें रेंगता हुआ एक जिंदा कीड़ा दिखाई दिया। खाने की प्लेट पर चलते कीड़ों को देखकर एक्ट्रेस चौंक गईं। उन्होंने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है।

Ordered room service staying in @DoubleTree nd i get worms in my food. Guys lets trend this video. These hotels needs to get into account of their quality. #wormsinfood. Also plz retweet this video to right accountable handles. pic.twitter.com/rLvcgvY9dC