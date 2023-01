मिस यूनिवर्स विजेता को ताज के अलावा और क्या मिलता है? देखें पूरी डिटेल

साल में एक बार होने वाली मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ने इस बार दुनिया की तमाम सुंदरियों को मात देते हुए खिताब अपने नाम किया। उन्हें पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने ताज पहनाया। इस बीच लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

