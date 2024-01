'बिग बॉस 17' की ट्रॉफी लेकर डोंगरी पहुंचे मुनव्वर, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, हाथ हिलाकर किया अभिवादन

Submitted by:

Bigg Boss 17 Updates: भारतीय टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 17' जीतने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन और संगीतकार मुनव्वर फारुकी ट्रॉफी लेकर जब अपने निवास स्थान मुंबई के डोंगरी इलाके में पहुंचे तो उनके चाहने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ी। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे..........

Munavwar reached Dongri with the trophy of 'Bigg Boss 17'