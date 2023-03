'नाटू-नाटू' और 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने Oscar जीत रचा इतिहास, जानिए ऑस्कर जीतने पर कितना पैसा मिलता है?

Oscar Awards 2023: आरआरआर के नाटू नाटू सॉन्ग ने बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग में ऑस्कर जीता जबकि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में भारतीय फिल्म 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने ऑस्कर अवार्ड पर कब्जा जमाया है। जिससे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर है।





Naatu Naatu and The Elephant Whisperers won Oscar, Know How much money get for winning Oscar