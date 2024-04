Cannes Film Festival 2024: 30 साल बाद अवॉर्ड की रेस में भारतीय फिल्म ‘ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट’, इस OTT पर देखें

मुंबईPublished: Apr 12, 2024 04:10:02 pm Submitted by: Gausiya Bano

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 (Cannes Film Festival 2024) के लिए पायल कपाड़िया की फिल्म ‘ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट’ (All We Imagine As Light) को चुना गया है। ये फिल्म कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जहां से आप इसे देख सकते हैं।

कान्स फिल्म फेस्टिवल में ‘ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट’ को पाम डिओर सेक्शन में दिखाई जाएगी

पायल पकाड़िया की फिल्म ‘ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट’ को कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुन गया है। ये फिल्म सबसे प्रतिष्ठित पाम डिओर यानी गोल्डन पाम अवॉर्ड के लिए चुनी गई है। ऐसा 30 साल बाद हो रहा है कि किसी भारतीय फिल्म को इस फेस्टिवल के लिए चुना गया है। इससे पहले 1983 में आई मृणाल सेन की फिल्म ‘खारिज’ इस फेस्टिवल के लिए चुनी गई थी, लेकिन अवॉर्ड जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। अब इस फिल्म फेस्टिवल में ‘ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट’ को चुना गया है। ऐसे में आइए आपको इस फिल्म के बारे में और ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है बताते हैं।