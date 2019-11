'पानीपत' का ट्रेलर देख गुस्से में आए पाकिस्तानी मंत्री, आरएसएस के बारे में बोली ऐसी बात

अर्जुन कपूर ( Arjun Kapoor ) स्टारर फिल्म 'पानीपत' ( panipat ) का ट्रेलर हाल में रिलीज हुआ है। अब इस फिल्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ( Fawad Chaudhry ) ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई है। फिल्म की रिलीज के पहले ही फवाद ने कह दिया कि मुसलमान शासक को जालिम दिखाने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया है।

फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर की 'पानीपत' अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई पानीपत की लड़ाई पर आधारित है। मूवी में अब्दाली की भूमिका संजय दत्त निभा रहे हैं जबकि मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ की भूमिका में अर्जुन कपूर हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार फिल्म पर अफगानिस्तान के लोग तो आपत्ति जता ही रहे हैं और अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने भी इस पर ऐतराज जताया है।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'जब 'बेवकूफ' लोग आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के प्रभाव में इतिहास को फिर से लिखते हैं तो फिर उनसे हम ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, आगे-आगे होता है क्या।'

When idiots try to rewrite history under RSS influence this is minimum one should expect, agay agay deikheiye hota hai kiya..... https://t.co/IecnORvomx