इस दिन देख सकेंगे तेजा सज्जा स्टारर फिल्म 'हनु-मान', 11 भाषाओं में पूरी दुनिया में होगी रिलीज

तेज सज्जा स्टारर 'हनु-मान' की रिलीज की तारीख सोमवार को सामने आई है। यह फिल्म साउथ की भाषाओं के साथ-साथ बॉलीवुड में भी रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के टीजर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। टीजर में पूरी दुनिया के नक्शे को भगवा रंग में दिखाया गया है।

Prasanth Varma’s Hanu-Man starring Teja Sajja to have pan-India release on May 12, 2023 in 11 languages