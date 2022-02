पति रितेश से अलग होकर राखी सावंत ने बयां किया अपना दर्द, जाने क्या कहा

बॉलीवुड ड्रामा क्वीन राखी सांवत अपने पति रितेश से अलग हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी तीन साल पुरानी शादी तोड़ दी हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी हैं।

वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले अभिनेत्री राखी सावंत ने इस बात का ख़ुलासा कर दिया था कि वह रितेश से अलग हो चुकी हैं। राखी सावंत ने कहा था कि- राखी कुछ चीज़ों से अनजान थी। जो उनके नियंत्रण से काफ़ी बाहर था। अपने बयान में राखी ने यह भी कहा है कि वह काफ़ी दुखी हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी थी।

