चिन्मयी के पति ने रकुल के साथ फिल्माए ऐसे सीन, टीजर देख भड़क गए लोग, कहा- शर्ट के बटन खोलकर क्या...

चिन्मयी श्रीपदा ( Chinamyi Sripaada ) काफी समय से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। अब एक बार फिर सिंगर फिल्म 'Manmadhudu 2' फिल्म के टीजर को लेकर ट्रोल हो रही हैं। दरअसल, फिल्म 'Manmadhudu 2 ' को चिन्मयी के पति राहुल रविंद्रन ने निर्देशित किया है। हाल में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ जिसमें एक्ट्रेस रकुल प्रीत का स्मोकिंग सीन दिखाया गया। अब दर्शक इस सीन पर सवाल खड़े करते हुए चिन्मयी को ट्रोल कर रहे हैं।

U cant ask a girl to remove her button#deeplydisturbing https://t.co/cOObDb9stp — Revanth (@UrstrulyRevie) July 9, 2019

#deeplydisturbing what message movie makers wants to show with this movie https://t.co/R9jRMXVkAR — Volimineni Sateesh (@VolimineniSK) July 9, 2019

फिल्म के टीजर में रकुल प्रीत अपनी शर्ट के बटन खोलती है और एक्टर Akkineni Nagarjuna के साथ फ्लर्ट करती नजर आती हैं। साथ ही वह सिग्रेट भी पीती दिखाई देती हैं। अब लोगों का राहुल से सवाल है कि इस तरह के सीन से वह दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं।

आपको बता दें इससे पहले फिल्म कबीर सिंह को लेकर भी चिन्मयी काफी ट्रोल की गई थीं और अब टीजर को लेकर लगातार उनके पति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

बता दें कबीर सिंह फिल्म रिलीज के बाद चिन्मयी ने संदीप रेड्डी वांगा को ट्वीट करते हुए कहा था, 'अगर कोई इंसान सच में किसी से प्यार करता है तो वह कभी उसपर हाथ नहीं उठाता। वो कभी आपको छुएगा तक नहीं। इस फिल्म से ये संदेश जा रहा है कि किसी को मारना प्यार करने का एक तरीका है। जबकि यह एक गलत व्यहार है।'