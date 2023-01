रामचरण ने किया वादा, अगर जीते ऑस्कर तो स्टेज पर 17 बार 'नाटू-नाटू' सॉन्ग पर करेगें डांस!

एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' के गाने 'नाटू-नटू' की काफी चर्चा हो रही है। एमएम कीरावनी द्वारा कंपोज्ड और एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस गाने ने 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 'द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग' कैटेगरी जीती। वहीं, अब इस गाने को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस ऑस्कर अवार्ड मिल सकता है।

Ram Charan promises to dance to 'Naatu Naatu' from 'RRR' 17 times on stage if they win an Oscar!