शादी के बाद पहली बार लोहड़ी मनाएंगे ये 10 सितारे, फैंस को तस्वीरों का इंतजार

लोहड़ी का त्योहार देशभर में बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। लोहड़ी के मौके पर लोग नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं। जब हर जगह लोहड़ी की मस्ती और उत्साह हो, तो आखिर हमारे बॉलीवुड सितारे कैसे इसे सेलिब्रेट करने से पीछे रह सकते हैं। पिछले साल यानी 2022 में कई स्टार कपल ने शादी की थी, वहीं शादी के बाद इस साल वे अपना पहला लोहड़ी का त्योहार सेलिब्रेट करने वाले हैं।

Ranbir- Alia to these celebs will celebrate first Lohri together today