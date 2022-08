Brahmastra: रणबीर कपूर ने कहा-'ऑडियंस राजा है', क्या बायकॉट ट्रेंड से घबरा गए एक्टर?

जहां एक ओर अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) के बायकॉट की मांग उठ रही है तो वहीं दूसरी ओर लोगों को इसके रिलीज होने का इंतजार भी है। फिल्म की स्टारकास्ट इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है। हाल ही में फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसको दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब बस फिल्म का इंतजार है।

हाल ही में एक इवेंट के दौरान रणबीर ने फिल्म को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि 'जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो एक्साइटमेंट के साथ घबराहट भी महसूस होती है। खासतौर पर ऐसी फिल्म के लिए क्योंकि सच में इसे बनाने में हमनें अपनी लाइफ दी है। इसलिए ज्यादा दबाव है। मेरा मानना है कि दर्शक ही राजा है। उनसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता।'

