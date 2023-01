रैपर बादशाह को कोर्ट का अल्टीमेटम, 7 फरवरी तक नागपुर कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश

Submitted by:

नागपुर कोर्ट ने रैपर बादशाह को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। उन पर अश्लील गाना गाने का आरोप लगाया गया है। बादशाह के अलावा सिंगर हनी सिंह के खिलाफ भी यह मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर सिंगर्स के वॉयस सैंपल लेने की मांग कोर्ट में की गई है।

Rapper Badshah Ordered To Attend Court For Song Case By Nagpur Court