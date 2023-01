उर्फी जावेद से इंप्रेस हुए हनी सिंह, कहा - देश की लड़कियों को...

हनी सिंह ने उर्फी जावेद की तारीफ करते हुए कहा है कि देश की बाकी लड़कियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होने यह भी कहा कि उन्हें अपने म्यूजिक वीडियो में उर्फी जावेद साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं हैं। इस बयान के बाद कुछ लोगों ने हनी सिंह को ट्रोल तो किया हीं, मगर कुछ लोगों ने दोनों का साथ भी दिया।

Rapper Yo Yo Honey Singh clean bowled over Uorfi Javed's 'bold and brave' avatar, Says - 'Girls should learn from her'