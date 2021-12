Saisha Shinde : मिस यूनिवर्स बनी हरनाज सिंधू का गाउन डिज़ाइन किया था सायशा शिंदे ने

Miss Universe : भारत की मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने जिस गाउन को पहन कर मिस यूनिवर्स का ताज अपने सिर पर पहना था। उसे डिज़ाइन करने वाली का नाम सायशा शिंदे हैं। सायशा शिंदे कई सारी सेलिब्रिटीज़ के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। सायशा शिंदे एक ट्रांसवुमेन है। सायशा शिंदे इस साल जनवरी में एक ट्रांसवुमन के रूप में सामने आयी है। आपको बता दे कि हरनाज संधू के सिल्वर कलर का वह एंबेलिशड गाउन अब ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन गया है।

Updated: December 18, 2021 04:02:16 pm

भारत को पूरी 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स का ताज वापस मिला है। भारत की मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने सिर पर पहन कर पूरे देश का नाम गर्व से ऊँचा कर दिया है। 2000 में लारा दत्ता की जीत के 21 साल बाद भारत को फिर से हरनाज सिंधू ने मिस यूनिवर्स का ताज वापस दिलाया है। भारत को 13 दिसंबर को मिस यूनिवर्स का ताज हासिल हुआ। ग्रैंड फिनाले के लिए 21 साल की हरनाज ने जो ख़ूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी। उसे डिज़ाइन करने वाली डिज़ाइनर सायशा शिंदे हैं। जो कि इस साल की शुरुआत में ही ट्रांसजेंडर के रूप में सबके सामने आयी थी। सायशा शिंदे कई सारी सेलिब्रिटीज़ के लिए कपड़े डिज़ाइन करती है। सायशा शिंदे एक ट्रांसवुमेन है। सायशा शिंदे इस साल जनवरी में एक ट्रांसवुमन के रूप में सामने आयी है।

डिज़ाइनर ने लिखा था ( WE DID IT ) ग्रैंड फिनाले के लिए 21 साल की हरनाज संधू ने जो ख़ूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी। उसे डिज़ाइन करने वाली सायशा शिंदे हैं। हरनाज संधू का वह प्यारा सा ड्रेस अब फ़ेमस हो चुका है। आपको बता दे कि हरनाज संधू के सिल्वर कलर का वह एंबेलिशड गाउन अब ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन गया है। असल बात तो यह है कि किसी भी डिज़ाइनर के लिए यह बहुत ख़ुशी की बात होगी।सायसा शिंदे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ‘ We did it ‘ सायसा शिंदे मेरी मिस यूनिवर्स हरनाज संधू का एक बेहद ख़ूबसूरत फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें हरनाज संधू काफी अच्छी लग रही है।

