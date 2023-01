दुनिया के अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हुए शाहरुख खान, टॉम क्रूज और जैकी चैन को पछाड़ कर हासिल किया चौथा स्थान

हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में दुनिया के फिल्मी जगत के एक्टर्स का नाम दिया गया है। लिस्ट में भारतीय बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का नाम भी शामिल किया गया है। हैरानी की बात ये है कि शाहरुख खान ने इस लिस्ट में तगड़ी पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले एक्टर टॉम क्रूज और जैकी चैन को भी पछाड़ दिया है।

Shah Rukh Khan ranked as the 4th Richest Actor in the World