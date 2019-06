भारत-पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच से पहले वायरल हुआ इस अभिनेत्री का वीडियो, बिकिनी में खेला क्रिकेट

आज भारत-पाकिस्तान का वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। इस बीच बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार शर्लिन चोपड़ा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिनेत्री का बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है। बता दें कि शर्लिन चोपड़ा 'कामसूत्र' फिल्म से चर्चा में आई थी। उन्हें प्लेब्वॉय गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। शर्लिन वैसे भी अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अब वह अपने एक बोल्ड वीडियो की वजह से चर्चा बटोर रही हैं।

दरअसल, शर्लिन ने क्रिकेट खेलते हुए खुद का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, GO HARD OR GO HOMEITS TIME TO BLEED BLUE!' इसमें अभिनेत्री बिकिनी में क्रिकेट खेलती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनका बेहद बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है।

शर्लिन पिछले काफी समय से फिल्मों से दूर हैं लेकिन वह लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके वीडियो आए दिन सुर्खियां बटोरते हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं इसलिए उनके फैन्स की तादाद लाखों में है। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 2.5 मिलियन है।