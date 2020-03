jantacurfew पर स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर खेली अंताक्षरी, डायरेक्टर करण जौहर ने भी गाया फेवेरट गाना

नई दिल्ली। कोरोनावायरस पर नियंत्रण पाने के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस कर्फ्यू के चलते सभी लोग अपने घरों में है। लेकिन इसी बीच एक्टर और कपड़ा मंत्री तथा महिला एंव बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ( Smriti Irani ) ने सोशल मीडिया पर लोगों संग जोड़े रहने का एक मजेदार आइडिया ढूंढ निकाला है। आज सुबह 11 बजे से ही स्मृति ट्विटर पर खेल अंताक्षरी को खेल रही हैं। खास बात ये है उनके इस खेल में नेता, अभिनेता और जनता बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहें हैं। स्मृति का #TwitterAntakshari सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

Namaste @indiantweeter ji tech check 1,2,3 for #TwitterAntakshari 🙏join in one and join in all .. at 11 am we set the ball rolling 🙏