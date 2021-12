Spiderman no way home collection day 2 : मात्र दो दिन में कर डाला धमाकेदार कलेक्शन

हॉलीवुड की धमाकेदार फ़िल्म स्पाइडर-मैन शुक्रवार को क़रीब 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी। Spiderman no way home रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। पहले दिन ही इस फ़िल्म ने रिकॉर्ड कलेक्शन करते हुए 35 करोड़ की कमाई की थी अब फ़िल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। फ़िल्म में काफ़ी अच्छी कमाई की है। फ़िल्म के दमदार शुरुआत के साथ ही इस फ़िल्म की दूसरे दिन का कलेक्शन भी देखने लायक है।

फ़िल्म का दूसरे दिन का रिकॉर्ड ख़बरों की मानें तो स्पाइडर-मैन ने दूसरे दिन 22 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। Spiderman no way home ने वो कर दिखाया जो भारत के बड़े से बड़े एक्टर भी नहीं कर पाए हैं। Spiderman no way home ने इतनी अच्छी कमाई की है अभी तक भारत में किसी फ़िल्म ने इतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाई है। स्पाइडर-मैन को देखने वाले सबसे ज़्यादा भारत में मुंबई दिल्ली और उत्तर प्रदेश का शहर लोग है।

काफ़ी ज़्यादा एडवांस बुकिंग हुई

इस फ़िल्म की एडवांस बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी। Spiderman no way home ने एडवांस बुकिंग से ही 18 करोड़ रुपये कमा लिए थे। इस फ़िल्म को देखने के लिए लोगों में जोश इतना ज़्यादा था कि पहले दिन यानी गुरुवार को ही इस फ़िल्म की सारी टिकटें पहले से ही बुक हो गयी थी। और अब ख़बर ये आ रही है कि शनिवार और रविवार के शो की भी हाउसफ़ुल बुकिंग हो चुकी है। किसी भी फ़िल्म को लेकर ऐसा क्रेज कोरोना महामारी के बीच भारत में कम ही देखने को मिला है।

हॉलीवुड फ़िल्म है स्पाइडर-मैन आपको बता दें कि भारत में रिलीज़ हुई बॉलीवुड फ़िल्मों में से सबसे बड़ी ओपनिंग लेने का रिकॉर्ड अब तक मार्बल की ही फ़िल्म ‘एवेंजर एंडगेम’ के पास है। जिसने भारत में कुल 23.10 करोड़ रुपये 2019 में रिलीज़ के पहले दिन ही कमाई कर ली थी।

भारत में किया अच्छा कारोबार भारत में रिलीज़ हुई स्पाइडर-मैन फ़िल्मों ने अच्छा कमाई कर लिया है। लेकिन फ़िल्म Spiderman no way home की बात करें तो यह बाक़ी फ़िल्मों से काफ़ी अच्छा कमाई भारत में कर रही है। Spiderman no way home देश में रिलीज़ हुई बॉलीवुड की टॉप 10 ओपनर्स में सीधे दूसरे नंबर पर एंट्री मारी है।

